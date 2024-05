Secretaria abre três pontos para receber os donativos - Divulgaçõa/SES-RJ

Secretaria abre três pontos para receber os donativosDivulgaçõa/SES-RJ

Publicado 10/05/2024 17:59 | Atualizado 10/05/2024 18:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) abriu três pontos de coleta para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul. Os mantimentos podem ser entregues em três endereços: na sede da secretaria, no Rio Comprido, Zona Norte; no Hemorio, Região Central; e no Instituto Vital Brazil, em Niterói. A preferência é por alimentos não perecíveis, água mineral e itens de higiene pessoal e limpeza.



A ação é aberta a todos que puderem ajudar - servidores, colaboradores e população em geral - e as doações serão encaminhadas ao RioSolidario, organização sem fins lucrativos que, há 28 anos, desenvolve projetos voltados para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, com foco em educação, capacitação, oportunidades, autonomia e conscientização.

"A SES-RJ se colocou à disposição da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul para apoio também em outras frentes, como no atendimento à população. Nos solidarizamos com todo o povo gaúcho para que o processo de recuperação do estado seja o mais breve possível", afirma a secretária estadual de saúde, Claudia Mello.



Pontos de arrecadação e horário de funcionamento:



- Sede da SES-RJ: Rua Barão de Itapagipe, 225, Rio Comprido, das 7h às 20h;

- Hemorio: Rua Frei Caneca, 8, Centro, Rio de Janeiro, das 7h às 18h;

- Instituto Vital Brazil: Rua Maestro José Botelho, 64, Vital Brazil, Niterói, 8h às 17h.