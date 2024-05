Ônibus é usado como barricada em represália à operação da PM em Madureira - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/05/2024 17:34 | Atualizado 10/05/2024 17:45

Rio - Três ônibus foram alvos de ataques e usados como barricadas em Madureira, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (10). As depredações, de acordo com a Polícia Militar, partiram de mototaxistas em represália a uma operação do 9º BPM (Rocha Miranda) nas comunidades do Faz Quem Quer, Congonhas, Cajueiro e Jorge Turco. Dois suspeitos morreram e um homem, que seria integrante do tráfico de drogas da região, foi preso na ação.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um ônibus fechando uma das vias da região. Um grande engarrafamento se formou por conta da situação.

A Viação Vera Cruz informou que dois ônibus das linhas 561 e 562 foram interceptados e utilizados para bloquear uma via pública, no fim da manhã desta sexta-feira (10), em Madureira. Por questões de segurança, as linhas 560, 561, 562, 568 e 569 tiveram, temporariamente, seus itinerários alterados. A Rio Ônibus informou que um ônibus da Viação Três Amigos, da linha 685 (Irajá x Méier), também foi sequestrado e usado como barricada em Madureira. Durante as ações para liberar as vias da região, quatro homens foram conduzidos à 29ª DP (Madureira), onde as ocorrências foram registradas.

Devido à manifestação, realizada na altura da estação de BRT Vila Queiroz, as linhas 42 (Madureira/Manaceia x Galeão - Parador) e 46 (Penha x Terminal Alvorada - Expresso), ficaram temporariamente interrompidas por cerca de duas horas. Às 17h o serviço já havia sido normalizado. "As estações que estavam fechadas (da estação Vicente de Carvalho até a estação Manaceia), na Transcarioca, já foram reabertas, as linhas que tinham sido interrompidas voltaram a circular no corredor e os intervalos estão em processo de normalização", informou a Mobi-Rio.

Operação contra criminosos ligados ao CV

De acordo com o comando da 9º BPM, a ação tinha como objetivo coibir a tentativa de expansão territorial por criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV). Durante a operação, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados na comunidade da Congonha, em Vaz Lobo. Houve troca de tiros e logo após o fim dos disparos, os agentes prenderam um homem suspeito de integrar o tráfico de drogas da região.



Na ação, os agentes socorreram outros dois suspeitos feridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. No entanto, eles não resistiram aos ferimentos e morreram logo após terem dado entrada na unidade. No mesmo confronto, um policial militar foi ferido por um tiro na perna. O mesmo foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde foi atendido pela equipe médica da unidade e já recebeu alta.

Ao todo, três fuzis, duas pistolas calibre 9mm, uma submetralhadora, e grande quantidade de drogas foram apreendidos. "Após o término das ações no interior da localidade, um grupo de mototaxistas tentou obstruir vias dos bairros de Madureira e Vaz Lobo, em retaliação às ações do 9° BPM", afirmou a PM.



O policiamento foi reforçado na região com o apoio de agentes do Batalhão Especial de Rondas e Multidões (RECOM) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Durante as ações para liberar as vias da região, quatro homens foram conduzidos à 29ª DP (Madureira), onde as ocorrências foram registradas.

Rio Ônibus repudia ataques

Por meio de nota, a Rio Ônibus repudiou os ataques e informou que nos últimos 12 meses foram 147 ocorrências, apenas no município do Rio. "O Rio Ônibus repudia mais este episódio de violência e reforça seu pedido ao Poder Público para que garanta a segurança e o direito de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro", disse.