A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoArquivo / Agência O Dia

Publicado 10/05/2024 20:10 | Atualizado 10/05/2024 20:48

Rio - Emerson de Menezes, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de um carro, na tarde desta sexta-feira (10), em Bangu, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência na Rua Luís Rodrigues da Paixão. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Relatos nas redes sociais apontam que o homem teria sido morto a tiros.

O local onde a vítima foi encontrada foi isolado e a perícia acionada. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).