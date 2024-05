Canoas, no Rio Grande do Sul, tem ponto de coleta da Ação da Cidadania - AFP

Publicado 10/05/2024 18:32 | Atualizado 10/05/2024 19:07

Rio - A Organização Não Governamental (ONG) Ação da Cidadania, com sede nacional na Rua da Gamboa, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio, prepara a entrega de 1.000 toneladas de donativos para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O estado já registrou 116 mortes.

Somente nesta semana, a organização iniciou a distribuição de mais de 40 toneladas de produtos, entre alimentos, água mineral, kits de higiene e limpeza, fraldas, leite em pó, ração para animais, cobertores, colchões e insumos para cozinhas solidárias locais, que partiram em destino ao Centro de Distribuição montado pela ONG no estado atingido por inundações.

No último final de semana, a Ação montou pontos de coleta, na Rua da Gamboa, e também São Paulo, Porto Alegre e em Canoas, essas duas últimas cidades do Rio Grande do Sul, para recebimento de donativos.

"A ajuda está chegando de todo o país, seja de empresas, de parceiros e toda a sociedade civil. Nesses mais de cinco anos em que a Ação da Cidadania atua em situações de tragédia, essa é uma das mais desafiadoras, dias depois e ainda temos cidades com dificuldade de acesso. Nessa primeira etapa estamos levando água, alimentos, itens de higiene e limpeza, leite em pó e rações, além de apoiar as cozinhas comunitárias com insumos. Mas já estamos preparados para o segundo momento, quando as doações começam a diminuir. Então os recursos que estamos recebendo também serão usados para ajudar na retomada da vida de milhares de famílias, vamos comprar e doar o que for necessário", disse Rodrigo Afonso, o Kiko, diretor-executivo da Ação da Cidadania.



Parte do material arrecadado no Rio de Janeiro está sendo enviado com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). No entanto, com a reabertura de algumas estradas, a Ação também passou a levar as doações via frota própria e de empresas parceiras, realizando as entregas diretamente para quem precisa. As doações podem ser realizadas através do site www.acaodacidadania.org.br e pelo pix: sos@acaodacidadania.org.br.



Já os pontos de coleta estão localizados nos seguintes endereços:



•⁠ Rio de Janeiro - Sede nacional da Ação da Cidadania

Rua da Gamboa 246 – Santo Cristo

•⁠ ⁠Porto Alegre - Melissa Bargmann (51 98940-9115)

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 área 6, sala 645 - Costa e Silva

•⁠ ⁠Canoas - Luciano Silva (51 99424-9781)

Avenida Esperança, 105 - Guajuviras

•⁠ São Paulo - Comitê SP - Tânia Alba (11 98666-0158)

R. Chico Pontes, 1072 - Vila Guilherme

Mais de 110 mortos

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 116 sexta-feira (10). Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de feridos também subiu para 756, e ao menos 143 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 337 mil pessoas estão desalojadas e mais de 70 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 437 cidades foram afetadas e mais de 1,9 milhão de pessoas sofrem com as inundações.

O balanço também aponta que mais de 70 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 9 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 27 mil pessoas, 3,4 mil viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.