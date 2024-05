Rosena Murray chegou a ficar 14 dias internada até receber alta do Hospital Estadual Alberto Torres - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O DIA

Rosena Murray chegou a ficar 14 dias internada até receber alta do Hospital Estadual Alberto TorresArquivo / Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 10/05/2024 16:50

Rio - Os três tutores dos cachorros da raça pitbull que atacaram a escritora Roseana Murray, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, no início de abril , viraram réus pelos crimes de maus-tratos a animais, por não guardar com devida cautela os cães e por lesão corporal culposa. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (9) pelo juiz Andrew Francis dos Santos Maciel, da 2ª Vara da Comarca de Saquarema, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com as investigações da 124ª DP (Saquarema), Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos, Davidson Ribeiro dos Santos e Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro deixaram os animais em um local insalubre, com fezes espalhadas por diversas partes do quintal onde moravam.

No dia da prisão em flagrante do trio, os policiais pediram para examinarem os cachorros e foram levados pelos tutores para um quarto onde os cães estavam. Os animais foram encontrados debilitados em um ambiente sujo com fezes e úmido, aparentemente por causa da urina. Uma equipe veterinária esteve no local e constatou as péssimas condições de higiene.

Ainda na residência, os peritos encontraram o portão da casa parcialmente quebrado, com uma fechadura improvisada. O fato teria facilitado a fuga dos cachorros, que atacaram Roseana Murray no momento em que ela fazia uma caminhada, na Avenida Ministro Salgado Filho. A escritora teve o braço dilacerado pelos animais e chegou a ficar duas semanas internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio antes de receber alta.

Kayky e Ana Beatriz foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelos crimes de maus-tratos, por não guardar com devida cautela animal perigoso e por lesão corporal culposa. Davidson também foi acusado dos três delitos, além de adquirir e portar uma moto com chassi e motor adulterados. Eles respondem em liberdade ao processo.

Para o juiz Andrew Maciel, há indícios de que os acusados são os autores dos delitos imputados a eles e, por isso, o magistrado aceitou a denúncia, tornado os tutores réus.

O advogado Wallace Martins, que representa o trio, discordou da denúncia oferecida pelo MPRJ e disse que as acusações não estão lastreadas nos elementos coligidos nos autos. A defesa também entende que o juiz se equivocou em receber a denuncia integralmente.



Roseana Murray

Na última sexta-feira (3), a escritora, de 73 anos, recebeu uma nova alta do Hospital Estadual Alberto Torres , após ficar novamente internada, desta vez por três dias, para passar por três novos procedimentos cirúrgicos, que foram realizados sem intercorrências.

"Mais uma alta. Felicidade total. Agora vamos programar o nosso Sarau neste hospital maravilhoso, onde fiz muitos amigos e só tenho gratidão", comemorou Roseana na saída da unidade.

Ela já tinha ficado duas semanas internada na unidade depois de ser mordida pelos cachorros. Murray teve o braço direito amputado e alguns outros cortes no rosto, precisando levar cerca de 250 pontos cirúrgicos pelo corpo. No dia 18 de abril, ela recebeu sua primeira alta e decidiu voltar para casa de carro com o filho para ouvir rock , recusando transporte da ambulância.

Segundo os cirurgiões plásticos Leonardo Freitas, Thiago Genn e Tarcísio Encinas, a recuperação da escritora foi surpreendente. "Já recebemos ataques de pitibulls, mas não nessa quantidade. Nesse caso, foram três cachorros, resultando em várias feridas quase que no corpo inteiro e bem violentas. Acredito que o caso dela foi um dos mais graves de mordida de cão que tivemos aqui no hospital", explicou Freitas.