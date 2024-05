Tombamento aconteceu na descida da Serra das Araras, altura de Piraí, no Sul Fluminense - Divulgação

Tombamento aconteceu na descida da Serra das Araras, altura de Piraí, no Sul FluminenseDivulgação

10/05/2024

Rio - O tombamento de uma carreta que transportava bobinas, ocorrido na manhã desta sexta-feira (10), gerou cerca de 20 km de engarrafamento na descida da Serra das Araras, a BR-116, na altura de Piraí, no Sul Fluminense. O acidente bloqueou totalmente a via. O veículo começou a ser retirado apenas 12h depois do incidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou às 8h10 e interditou toda a descida da Serra. Às 9h, uma faixa da pista foi liberada, mas três horas depois, por volta das 12h45, o trecho foi totalmente interditado novamente porque outro caminhão quebrou na faixa que estava liberada para os veículos.

O enguiço da nova carreta gerou um congestionamento de 14 km no horário. Equipes da CCR RioSP, que administra o trecho, liberaram o veículo por volta das 13h20, novamente liberando uma faixa da pista de descida.

Contudo, o caminhão tombado continuou no local, gerando mais congestionamento. Nas redes sociais, internautas reclamaram sobre o trânsito gerado pelo acidente.

"Estou parado a 1 km da Serra das Araras. Já estou há cinco horas engarrafado. Não tem uma sinalização, uma mensagem avisando do acidente e do congestionamento. Se tivesse usado a Rio-Santos já teria chegado", postou um usuário do X (antigo Twitter) às 21h05.

"Peguei quatro horas de congestionamento na Serra das Araras. Perdi um dia útil na estrada. Tombou um caminhão, 2024 e, até hoje, se tombar um caminhão na Serra, ele fica o dia inteiro sem ninguém por a mão", comentou outro.

A PRF informou que o caminhão só começou a se removido às 20h30. Às 22h30, a CCR RioSP informou que o trânsito continua intenso na região, gerando um congestionamento de 21 km. Ainda não há previsão de liberação total da via.