Comunidade da Ciclovia, em registro feito em setembro de 2021Comunidade da Ciclovia, em registro feito em setembro passado.

Publicado 10/05/2024 20:48 | Atualizado 10/05/2024 21:54

Rio - Moradores de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, vêm tendo problemas com o serviço de internet, especialmente no entorno da comunidade da Ciclovia, também conhecida como Barreira. A Polícia Civil investiga denúncias de que traficantes de drogas da região estão interferindo na atuação de empresas regulares para favorecer alguma operadora 'parceira'.



Na semana passada, entre os dias 2 e 5 de maio, a conexão caiu nas imediações da Via Chico Xavier, situada às margens da lagoa de Piratininga, onde há tráfico de drogas. Um morador recebeu um aviso da Claro que dizia que, por "problemas de segurança pública e, por medida preventiva, as equipes estão impossibilitadas de entrar na região e prestar qualquer atendimento no local em razão de ameaças físicas aos técnicos".

Moradores relatam que os criminosos intimidam funcionários na Rua do Flamingo, que fica ao lado da Barreira. De acordo com relatos, apenas técnicos de uma única empresa têm acesso irrestrito para manutenção e instalação de seus serviços.



Nesta sexta-feira (10), com informações do setor de inteligência da 81ª DP, agentes do Segurança Presente capturaram dois dos traficantes suspeitos de monopolizar o serviço de telecomunicação na região. Israel Lima dos Santos e Brenno Rocha Guimarães foram presos em flagrante com 156 pinos de cocaína, além de maconha.

A reportagem procurou o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal (Conexis), que representa as operadoras, para saber se a operação seguirá normalmente na região, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto.