Publicado 10/05/2024 20:25 | Atualizado 10/05/2024 20:38

Rio - O suboficial da Marinha, de 56 anos, será enterrado neste sábado (11), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, às 16h30. O velório será realizado na Capela 8, a partir das 14h30. Gutemberg morreu na noite de quinta-feira (9), após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Benfica, na Zona Norte.

Segundo a família, ele voltava para casa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio , no momento em que foi abordado por criminosos armados. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e, até o momento, ninguém foi preso.

A Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e informou, na noite desta sexta-feira (10), que está acompanhando as investigações policiais para apurar as circunstâncias do ocorrido. O suboficial estava aposentado e tinha ido ao Centro do Rio apenas para comparecer a uma audiência relacionada ao direito do consumidor.

Familiares e amigos lamentam a perda



Nas redes sociais, a mulher de Gutemberg lamentou a morte do marido. "Que Deus na sua infinita bondade nos conforte", disse. O suboficial fazia parte de um motoclube e postava inúmeras fotos com sua motocicleta nas redes sociais. Segundo apurado pelo DIA, ele morava na Região dos Lagos desde que se aposentou e não ia a capital com frequência.



Amigos da vítima também lamentaram a morte inesperada do militar. "Que notícia triste, um amigo do mais alto gabarito. Que Deus conforte sua família". "Meu amigo Gutemberg Cardoso, a ficha ainda não caiu, não tenho palavras para expressar a tristeza pela sua perda. Você sempre foi e será uma grande inspiração e com certeza estará olhando por nós onde quer que esteja, descanse em Paz meu mano", disse outro amigo.