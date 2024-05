Gutemberg Rossini Cardoso, de 56 anos, estava com uma motocicleta quando foi abordado pelos criminosos - Rede Social

Rio - Um suboficial da Marinha do Brasil morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Manguinhos, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (9). Segundo testemunhas, Gutemberg Rossini Cardoso, de 56 anos, estava em sua motocicleta quando foi abordado pelos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/UPP Mandela foram acionados por populares que informaram que havia uma moto caída na via, sentido Centro, na altura da passarela 05, com um homem ao chão. Chegando ao local, o fato foi constatado e o militar foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. O local foi preservado e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.

Nas redes sociais, Gutemberg colecionava fotos com sua motocicleta. Amigos lamentaram a morte. "Recebi uma notícia muito triste, um grande amigo e irmão de arma acabou de falecer em uma tentativa de assalto na Avenida Brasil. Que nosso bom Deus conforte a todos da família!", disse um comentário.

"Triste notícia para família naval, descanse em paz irmão. Não dá para acreditar", disse outro.

Até o momento, não há informações sobre o enterro.