Publicado 10/05/2024 14:44 | Atualizado 10/05/2024 15:40

Rio - O suboficial da Marinha Gutemberg Rossini Cardoso, de 56 anos, morto após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (9), na Avenida Brasil, altura de Benfica, na Zona Norte, voltava para casa no momento em que foi abordado por criminosos. Aposentado, ele morava em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e tinha ido ao Centro do Rio apenas para comparecer a uma audiência relacionada ao direito do consumidor.Na tarde desta sexta-feira (10), familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo. Muito abalada, a mulher dele preferiu não falar com a imprensa. Nas redes sociais, ela lamentou a morte do marido. "Que Deus na sua infinita bondade nos conforte", disse.