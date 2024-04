Roseana Murray segue internada em estado estável no CTI - bia hetzel

Publicado 10/04/2024 19:08

Rio - A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) concedeu liberdade provisória a Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos, tutores dos pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray em Saquarema, na Região dos Lagos, na semana passada. Os três estavam presos desde sexta-feira (5) pelo suposto crime de maus-tratos. Na segunda (8), as prisões foram convertidas em preventiva.