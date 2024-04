Escritora Roseana Murray foi atacada por pitbulls; lei do deputado Carlos Minc não é cumprida - Divulgação

Publicado 08/04/2024 16:24 | Atualizado 08/04/2024 16:35

Rio - A escritora Roseana Murray, de 73 anos, atacada por pitbulls em Saquarema , apresentou uma melhora no seu quadro de saúde, mas segue internada em estado estável no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana. O boletim médico foi divulgado, nesta segunda-feira (8). Devido a agressividade do ataque, a paciente teve uma das orelhas e o braço direito amputados