Publicado 08/04/2024 14:07 | Atualizado 08/04/2024 15:35

flagrado em uma blitz dirigindo um carro com cabos de vassoura, agora faz parte da turma de alunos do programa Cidadania Sobre Rodas. A iniciativa do Detran.RJ garante aulas gratuitas para motoristas que precisam de carros adaptados para dirigir.

Rio - O cadeirante João Marcelo,agora faz parte da turma de alunos do programa Cidadania Sobre Rodas. A iniciativa do Detran.RJ garante aulas gratuitas para motoristas que precisam de carros adaptados para dirigir.

O cadeirante teve o carro parado durante uma fiscalização de agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e guardas municipais, no dia 9 de fevereiro, no entorno da Rodoviária do Rio.

"As coisas na minha casa apertaram, e eu tive que encontrar um meio de trazer sustento para dentro de casa. Fui para a rua, trabalhar com carro de aplicativo, só que sem a CNH. Acabou que fui pego", comentou o condutor, que usava a conta de aplicativo no nome de um vizinho para conseguir trabalhar.



Segundo João Marcelo, o presidente da comissão das Pessoas com Deficiência (PCDs) do Detran.RJ, Alessandro Leone, entrou em contato para entender qual era a situação do motorista e o motivo para ele não ter conseguido tirar a habilitação.



"Ele me deu um suporte que eu precisava para que eu desse o pontapé inicial e resolver essa questão da carteira", explicou o motorista, que esteve no último Dia D, sexta-feira (5), na unidade da Avenida Francisco Bicalho, no Centro.