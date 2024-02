O homem foi encaminhado para a 5a DP (Mem de Sá) - Divulgação

Publicado 10/02/2024 16:39

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) flagraram um homem portador de necessidades especiais, sem as duas pernas, dirigindo um carro de aplicativo não adaptado usando um cabo de vassoura. A fiscalização aconteceu na Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, na noite desta quinta-feira (8). O carro também estava sem a placa dianteira e o motorista não tinha habilitação.

Segundo os fiscais, o suspeito usava o cabo de vassoura para acelerar e frear o veículo, e a permissão de um vizinho para dirigir. Ele foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada como exercício ilegal da profissão.

Na mesma ação, um motorista tentou fugir e acabou batendo em um carro. Na ação, foram abordados 123 veículos com 51 infrações do Código de Trânsito Brasileiro e 11 remoções por irregularidades como ausência de documentação, mau estado de conservação e trânsito ilegal na calha do VLT.