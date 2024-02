Grupo de jovens exibe réplicas de armas de fogo em bloco no Jardim Catarina, São Gonçalo - Reprodução

Grupo de jovens exibe réplicas de armas de fogo em bloco no Jardim Catarina, São GonçaloReprodução

Publicado 10/02/2024 18:21 | Atualizado 10/02/2024 18:53

Rio – Um vídeo que circula na internet mostra um grupo de jovens exibindo réplicas de armas de fogo em um bloco de Carnaval em frente ao Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), no Jardim Catarina, São Gonçalo, Região Metropolitana, na última sexta-feira (9).

Nas imagens, eles levantam as armas para o alto e as sacodem. Do outro lado, a pouca distância, está o posto da Polícia Militar, com agentes do lado de fora, juntos a carros da corporação. Os policiais não tomam nenhuma atitude.

Procurada, a Polícia Militar informou em nota que tem conhecimento de que "o vídeo retrata momentos em que os foliões estão em um bloco naquela região e usam adereços que simulam ações criminosas".

Informou ainda que o 7º BPM (São Gonçalo) realizou contato com os principais órgãos públicos que fiscalizam a localidade e que atuam em parceria com a Polícia Militar, como a Prefeitura de São Gonçalo, a Câmara de São Gonçalo e o Conselho Tutelar da região. A corporação também disse que o carnaval do bairro pode ser cancelado caso ocorra ações desse tipo novamente.



O órgão destacou que "os jovens envolvidos em práticas como as exibidas no vídeo, muitas vezes são crianças e adolescentes vulneráveis socialmente e que acabam sendo o reflexo da influência de ações criminosas".