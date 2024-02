Carioca pratica stand up na Praia de Copacabana neste sábado de Carnaval - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 10/02/2024 15:08 | Atualizado 10/02/2024 15:57

Rio – Com o tempo propício para praia, muitos cariocas trocaram o bloco por um mergulho no mar. A praia de Copacabana, na Zona Sul, queridinha dos turistas, se rendeu com ondas calmas ao banho de milhares de pessoas que buscavam um refresco das altas temperaturas. Os dias de sol e calor, segundo o sistema Alerta Rio, se estenderão até a próxima quarta (14), quando o tempo muda e há previsão de chuva forte.

A tarde deste sábado de Carnaval (10) chegou a registrar 37º C, a máxima mais baixa prevista para os próximos três dias de folia. Pancadas de chuva podem cair de forma isolada na cidade e, assim, diminuir a sensação térmica.

No entanto, o calor volta a se intensificar neste domingo (11). A máxima pode chegar a 38º C e a mínima a 21º C. O céu deve oscilar de parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas durante a tarde.

Na segunda (12), as temperaturas ficam entre 39º C e 23º C. As únicas chuvas serão de confete e glitter. Das nuvens, não cai nada, ainda de acordo com o Alerta Rio.

Na quarta (14), no entanto, o tempo sofre uma reviravolta e a temperatura entra em declínio. A máxima não passa dos 33ºC e a mínima já é uma conhecida da semana: 21º C. O céu fica parcialmente nublado e nublado e chuva vem em pancadas a partir da tarde. Para os amantes do Carnaval, é o choro do fim da festa.