O acidente chegou a ocupar uma faixa da pista no sentido da orla - Reprodução

O acidente chegou a ocupar uma faixa da pista no sentido da orlaReprodução

Publicado 10/02/2024 13:27 | Atualizado 10/02/2024 13:29

Rio - Um carro invadiu a passagem de pedestres do Túnel Novo, na manhã deste sábado (10), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um vídeo postado nas redes sociais mostra parte do incidente. Nas imagens, o motorista deixa o carro e caminha na faixa de veículos, aparentemente, sem ferimentos graves.

O acidente chegou a ocupar uma faixa da pista no sentido da orla. A CET-Rio e Bombeiros estiveram no local e liberaram a via. Assista:

Acidente no Túnel Novo em Copacabana na manhã deste sábado (10)



Fonte: Reprodução pic.twitter.com/L2SaXAjEgF — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2024