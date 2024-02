Confusão na Banda do Lido deixou três feridos - Reprodução / PM

Publicado 10/02/2024 10:34 | Atualizado 10/02/2024 13:24

Rio - Uma briga durante o desfile da Banda do Lido, em Copacabana, na Zona Sul, terminou com três feridos nesta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, dois integrantes do bloco se envolveram em uma confusão na área reservada aos organizadores. Um deles feriu o outro e mais dois adolescentes com uma caneca de vidro. O agressor fugiu e a polícia faz buscas pelo seu paradeiro.

O presidente da Banda do Lido, Sérgio Luiz, negou a versão da PM e disse que a briga não envolveu pessoas ligadas ao grupo. "Não temos integrantes. A banda é pública, é só comprar a camiseta e desfilar. A gente desfila há 60 anos e nunca teve problema de briga. Se teve, foi fora do nosso domínio", declarou Sérgio.

A corporação também informou que as três pessoas atingidas, pai e filhos, foram socorridos por agentes do 19° BPM (Copacabana) que acompanhavam o cortejo. O trio foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea e, segundo a unidade de saúde, foi atendido e liberado com orientações.

O agressor foi identificado pelas vítimas e por imagens de câmeras, mas não foi encontrado. A PM informou que equipes do batalhão tentam localizar o suspeito. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).