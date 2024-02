Criança caiu de 3º andar em prédio na Avenida Lúcio Costa - Reprodução

Publicado 10/02/2024 10:52 | Atualizado 10/02/2024 13:48

Rio - A menina de 3 anos que morreu após cair do 3º andar de um prédio na Barra da Tijuca , Zona Oeste do Rio, era filha de uma diarista que atuava na residência. A criança estava sozinha no apartamento no momento da queda. A tragédia aconteceu nesta sexta-feira (9).

Ao DIA, o delegado Neilson Nogueira, da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, deu mais detalhes sobre o ocorrido. Segundo ele, a criança caiu durante o curto período de tempo em que ficou sozinha no local.

"A criança era filha de uma diarista que realizava faxina no apartamento. A mãe teria descido para buscar uma quentinha na portaria, deixando a criança sozinha", explicou.

Ainda segundo o delegado, os donos da casa estavam trabalhando no momento da tragédia. Eles haviam deixado as chaves de casa na portaria para a diarista. Nogueira afirmou que o caso segue investigado e a mãe da criança e outras testemunhas serão ouvidas na distrital.

O acidente

A menina de 3 anos caiu do terceiro andar de um prédio na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, por volta das 13h50. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros bloqueou a via temporariamente para o resgate.

A criança foi encontrada com ferimentos gravíssimos e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da noite desta sexta.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.