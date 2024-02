Menina foi socorrida após cair do terceiro andar de um prédio na Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 09/02/2024 20:37

Rio - A menina de 3 anos, que caiu do terceiro andar de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , morreu, na noite desta sexta-feira (9). Ela deu entrada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.