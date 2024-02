Helicóptero bloqueou temporariamente Avenida Lúcio Costa para resgatar criança que caiu de prédio - Reprodução

Publicado 09/02/2024 15:40 | Atualizado 09/02/2024 17:31

Rio - Uma menina, de 3 anos, ficou com ferimentos graves após cair do terceiro andar de um prédio, nesta sexta-feira (9), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros bloqueou a Avenida Lúcio Costa temporariamente para o resgate.

De acordo com a corporação, militares foram acionados para o local por volta das 13h50 para socorrer uma criança que tinha caído da varanda de um edifício. A menina estava no terceiro andar do prédio, que está localizado na altura do Posto 7.

O socorro foi realizado e a criança foi encaminhada por meio de um helicóptero para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve ferimentos de classificação vermelha, ou seja, graves. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado de saúde da paciente é gravíssimo.

Durante o resgate, o helicóptero da corporação precisou pousar na Avenida Lúcio Costa. A pista sentido São Conrado ficou temporariamente interditada. O fluxo de veículos foi liberado por volta das 14h45 e o trânsito flui sem dificuldades na região.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Testemunhas estão sendo ouvidas e a investigação segue em andamento para esclarecer a causa da queda da criança.