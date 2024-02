Ele confessou o crime e acrescentou que tinha vontade de se relacionar sexualmente com a vítima - Divulgação

Publicado 09/02/2024 21:02 | Atualizado 09/02/2024 21:29

Rio - Um homem, identificado como Aldair Pinheiro de Oliveira, conhecido como "Índio", foi preso nesta quarta-feira (9) pelo crime de feminicídio contra uma adolescente de 16 anos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O crime foi cometido na frente dos dois sobrinhos da vítima, um de quatro anos e outra de seis anos.



Segundo as investigações da especializada, Aldair era amigo da irmã da vítima e tinha livre acesso à residência. No local, a vítima cuidava dos dois sobrinhos para que a irmã pudesse trabalhar. O criminoso chegou na casa delas, após ter ingerido álcool e drogas, e exigiu que a vítima esquentasse a comida dele. A vítima negou e ele a esganou até a morte. Após cometer o crime, ele retornou para a rua e continuou o consumo drogas e álcool.



Assim que foram informados, policiais da DHBF realizaram a identificação e as buscas pelo suspeito. Com o apoio dos policiais militares do 39ª BPM, Aldair foi localizado. Na delegacia, ele confessou o crime e acrescentou que tinha vontade de se relacionar sexualmente com a vítima. Ele afirmou que sentia ciúme dela, o que motivou o crime.



A prisão temporária Aldair foi decretada e ele ficará preso temporariamente por 30 dias, até o término das investigações. Anteriormente, ele foi investigado por homicídio e preso por estupro.