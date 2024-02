O homem havia sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, após a audiência de custódia - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 09/02/2024 16:49

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (09), m foragido indiciado por estelionato contra a Caixa Econômica Federal, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ele descumpriu medidas cautelares alternativas à prisão impostas pela justiça federal.

O homem, de 42 anos que foi preso em flagrante no último dia 26 em uma agência da Caixa, foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória, após a audiência de custódia.



Ele foi detido no momento em que estava desembarcando no Galeão de um voo proveniente de Atlanta, nos Estados Unidos da América. O foragido chegou a pedir ao judiciário autorização para deixar o país, mas mesmo tendo o seu pedido negado, desobedeceu a ordem judicial e viajou rumo ao exterior.



Os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram o homem e constataram a presença de mandado de prisão preventiva em aberto no nome do preso, expedido pela 1ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.



O homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça federal.