No Sambódromo, estrutura da 6ª DP (Cidade Nova) vai funcionar no Setor 11 Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 09/02/2024 12:41 | Atualizado 09/02/2024 12:42

Rio - As forças de segurança do Rio de Janeiro vão funcionar em esquema especial para o Carnaval, que começa nesta sexta-feira (9). As policias Civil e Militar anunciaram o reforço de agentes para atender tanto os foliões dos blocos, quanto o público na Marquês de Sapucaí.

De acordo com a Civil, uma delegacia temporária foi estruturada no posto 11 do sambódromo e estará aberta todos os dias de desfile, das 18h às 6h. O espaço funcionará como uma extensão da 6ª DP (Cidade Nova).

Durante a festa, delegados, agentes, peritos criminais, peritos legistas e policiais de delegacias especializadas ficarão disponíveis para realizar registros de ocorrência, investigações e prisões, caso sejam necessárias.

Além disso, durante o período de carnaval, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) terá guias bilíngues da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para auxiliar no atendimento aos estrangeiros. Os agentes também vão atuar na orla de Copacabana, auxiliando no preenchimento de registros de ocorrência on-line.

Já a PM está trabalhando com auxílio do sistema de reconhecimento facial e de drones nos blocos, que já começaram a desfilar pela cidade, e nos acessos ao sambódromo. Em todo o estado cerca de 12.100 agentes foram mobilizados para trabalhar na operação de carnaval.

A Operação Verão também está mantida, com reforço nas principais praias da região metropolitana, de Niterói e Região dos Lagos, com policiamento realizado em quadriciclos e tendas utilizadas como ponto de apoio para as equipes.

Desfiles Intendente Magalhães

Em 2024 as escolas de samba das Séries Prata e Bronze vão voltar a desfilar na estrada Intendente Magalhães, em Campinho, na Zona Norte da Cidade, após problemas de insegurança na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, onde a festa aconteceu no ano passado.

A PM disse que os agentes do batalhão da área vão trabalhar no evento, com apoio de efetivo, e haverá 17 pontos de reforço policial com viaturas.

Videomonitoramento e tecnologia reforçam segurança

O esquema de videomonitoramento, já utilizado no réveillon , vai funcionar em toda a orla das Zonas Sul e Oeste da Capital, nas praias que vão do Leme a Barra de Guaratiba, nas estações do Metrô e SuperVia, além dos bairros da Lapa, Leblon, Laranjeiras ,Centro, Botafogo, Tijuca, Vila Isabel, Barra da Tijuca e Jardim Botânico.

As imagens são transmitidas em tempo real ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Praça Onze.

Ainda nesse carnaval, o sistema também chegará ao Município de Cabo Frio, um dos mais movimentados nessa época do ano.

A tecnologia também será aplicada no entorno do Sambódromo, com seis torres de observação instaladas na Avenida Presidente Vargas. Equipes do Regimento de Cavalaria Enyr Cony dos Santos (RCECS), também vão atuar na região, junto com 51 viaturas e drones.

Já na Zona Sul, os agentes vão utilizar detectores de metais em pontos de interceptação nas saídas dos metrôs para localizar armas e objetos perfurantes ou cortantes. A região também contará com um corredor com 15 viaturas ostensivas.

Operação Carnaval Seguro

A Operação Carnaval Seguro, da Polícia Civil, em parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e com a Prefeitura do Rio também já começou a funcionar.

As ações conjuntas, que ocorrem em diversos pontos de concentração de turistas, devem ampliar a segurança em todo o estado.