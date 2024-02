Suspeito foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos) - Google Mapas - Divulgação

Publicado 09/02/2024 21:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (9), um homem suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A vítima chegou a confrontar o pai e disse que falaria sobre os abusos com outras pessoas, mas foi ameaçada de morte.

Após o registro de ocorrência na 60ª DP (Campos Elíseos), policiais começaram as buscas pelos suspeito, passando por diversos endereços possíveis até que ele foi encontrado na Barra. De acordo com as investigações, a jovem era abusada pelo pai há cerca de três anos.

O homem foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elísios) e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.