Tiroteio atrasa desfiles das escolas da Série Prata

Tiroteio atrapalhou os preparativos do desfile da Série PrataReprodução

Publicado 24/02/2023 19:44

Rio - Um tiroteio entre criminosos assustou os responsáveis pelos preparativos para o desfile da Série Prata do Carnaval do Rio. O confronto aconteceu próximo à Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, local marcado para a acontecer a festa na noite desta sexta-feira (24). Mesmo com atraso, a Superliga Carnavalesca informou que o evento está mantido.

"A gente lamenta muito o ocorrido e a situação em que nosso estado vive. Graças a Deus, a Polícia Militar estabilizou a situação e está trazendo a segurança para o evento. O evento está mantido. Com atraso, mas está mantido. Daqui a pouco, começaremos o desfile da primeira noite da Série Prata", informou Cleiton Ferreira, presidente da Superliga Carnavalesca.

Em nota, a PM informou que os disparos, feitos por criminosos, aconteceram em uma área de mata próximo às comunidades do Campinho e do Fubá. A corporação afirma que os policiais não entraram em confronto.

Após a estabilização, a região está contando com reforço no policiamento "a fim de garantir a segurança de desfilantes e espectadores que participarão das apresentações das escolas de samba das séries Prata e Bronze do Carnaval", comunicou a Polícia Militar.