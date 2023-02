O vereador Maurinho do Paiol (PSD) vira réu por integrar milícia em Nilópolis, na Baixada Fluminense - Reprodução Internet

O vereador Maurinho do Paiol (PSD) vira réu por integrar milícia em Nilópolis, na Baixada FluminenseReprodução Internet

Publicado 24/02/2023 17:17

Rio - A Justiça do Rio, por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal, junto à 1ª Vara Criminal Especializada, condenou o vereador de Nilópolis Maurinho do Paiol (PSD) e outras 14 pessoas a cinco anos de prisão por integrarem uma milícia em bairros do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Além da condenação, o réu foi afastado do cargo. Maurinho, que era vice-presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis, foi preso em março de 2022 na Operação Hoste, da Polícia Federal (PF). Ainda assim, ele foi substituído pelo seu suplente Flávio Vergueiro apenas em novembro de 2022.

A denúncia destaca que Maurinho do Paiol liderava um grupo que praticava diversas ações criminosas contra moradores, como a exploração de serviços de ‘gatonet’ (sinal de TV por assinatura ilegal), a venda ilegítima de gás, o comércio ilícito de cigarros e o exercício de controle sobre pontos de mototáxi, com a cobrança de taxas aos mototaxistas.

Os policiais militares Wellington do Nascimento Mello, Jefferson Candido da Silva e Gerson Albino Macedo faziam parte da organização criminosa, que se utilizava de armas de fogo para intimidar os moradores da região. Eles também foram condenados à perda do cargo.