Flávio Vergueiro (PSD) na cerimônia de posse da CâmaraDivulgação

Publicado 28/11/2022 13:21

O suplente de vereador Flávio Vergueiro (PSD) tomou posse nesta segunda-feira (28) em Nilópolis. Ele ocupa a vaga do vereador Maurinho do Paiol (PSD), que foi preso em maio deste ano durante uma operação da Polícia Federal contra uma das maiores milícias do Estado do Rio de Janeiro.

Na cerimônia em que recebeu as boas vindas dos outros parlamentares, o presidente da Câmara Rafael Nobre aproveitou para ressaltar que o município precisa da experiência do recém chegado na Casa que, além de vereador, já foi secretário de Obras no município de Nilópolis.