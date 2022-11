Fachada do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Agência O Dia/Reginaldo Pimenta

Publicado 27/11/2022 13:00

A Secretaria de Administração Penitenciária está passando a lupa nos acordos com fornecedores do sistema prisional. Em oito meses, já determinou que empresas da área alimentícia devolvam R$ 8 milhões ao estado, e exige que as quentinhas estejam em conformidade com os contratos.