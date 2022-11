O deputado federal Dr Luizinho (PP) - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Publicado 26/11/2022 09:00

Com um cacife eleitoral de 190 mil votos, que o deixou em quarto lugar no ranking dos federais fluminenses consagrados pelas urnas, Doutor Luizinho (PP) está em uma encruzilhada. Ele foi convidado pelo ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, para ser líder do partido em Brasília na próxima legislatura. Só que o Rio tem muitos encantos para o deputado reeleito. Secretário de Saúde de Pezão, ele se manteve em alta conta com os eleitores mesmo em um governo impopular — e um retorno ao primeiro escalão no novo mandato de Cláudio Castro (PL) é visto como um luxo pelo Palácio Guanabara. Ficar perto do seu reduto, Nova Iguaçu, tem suas (grandes) vantagens: seria uma forma de se fortalecer como cabeça de chapa nas eleições de 2024.





Picadinho

Ilana Eleá lança o romance “Emma e o poliamor” (Patuá), neste sábado, às 19h, na Casa Gueto, em Paraty.



Até o dia 11 de dezembro, a Cia. Dos à Deux apresenta o espetáculo “Enquanto você voava, eu criava raízes” no Espaço Cultural Municipal Sergio Porto. Entrada franca.



Neste sábado, às 18h, Júlio Luz apresentará Eu, Pessoa: um experimento cênico, através de seu canal do Youtube.