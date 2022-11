Local é um loteamento que não possui qualquer licenciamento - Divulgação/Seop

Publicado 25/11/2022 09:00

Colaborando com o grupo de transição de Lula no tema do Meio Ambiente, o deputado estadual e ex-ministro Carlos Minc (PSB) defende que o futuro governo tenha um olhar para as áreas urbanas. Afinal, como o Rio bem sabe, loteamentos irregulares frequentemente avançam justamente em áreas de conservação. Nomeado na secretaria municipal de Meio Ambiente, o coronel da PMERJ José Maurício Padrone — que trabalhou com Minc para frear o desmatamento na Amazônia — tem usado o decreto federal 6.514/2008, que regulamenta a lei de crimes ambientais, para dar novo uso a máquinas como tratores e guindastes usados pela milícia. Dos 17 equipamentos apreendidos em 2022, dez foram doados ao Bope e ajudam a remover barreiras instaladas pelo crime.

Hoje o mezanino da estação Carioca vai se transformar em palco de um flash mob do balé “Conto de Natal", de Dalal Achcar, que está em cartaz no Teatro Riachuelo.



Abordando o tema dos refugiados, o espetáculo “Kondima — sobre travessias” está de volta com apresentação gratuita no Teatro Mário Lago, neste sábado.



No fim de semana, tem Lagoa Blues Festival a partir das 12h, no Parque das Figueiras, com apresentação do Sesc RJ. A organização recomenda a doação de alimentos.