Pastor Everaldo é o presidente nacional do PSC - Reprodução Facebook

Pastor Everaldo é o presidente nacional do PSCReprodução Facebook

Publicado 24/11/2022 13:00

Ao ver que o seu PSC não tinha cumprido a cláusula de barreira, Pastor Everaldo chegou a dizer que não participaria de qualquer fusão — apenas incorporaria outros partidos. Mas as outras siglas foram se entendendo, as opções se fechando... e a legenda acabou abocanhada pelo Podemos.

Como não conseguiu eleger 11 deputados federais nem receber 2% dos votos válidos, o PSC perderia uma série de benesses se não tivesse fechado acordo com o Podemos: além de ficar sem acesso ao fundo partidário, também não teria mais direito à propaganda gratuita no rádio e na TV. Para escapar do mesmo problema, o PTB e o Patriota protocolaram a fusão das siglas no TSE. O Novo, por outro lado, preferiu continuar solo e arriscar concorrer em 2024 sem aparecer na mídia tradicional.