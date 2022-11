Guilherme Schleder, secretário municipal de Esportes - Luis Magão / Divulgação

Publicado 24/11/2022 12:22

Deputado estadual eleito, Guilherme Schleder está preparando a malinha para retornar à secretaria municipal de Esportes. Ele deixou a pasta em abril deste ano, para se desincompatibilizar do cargo e poder se candidatar nas eleições deste ano.

A expectativa é que a nomeação saia no Diário Oficial de sexta-feira (25) e que ele continue no Poder Executivo mesmo após o início da legislatura na Alerj. A depender, claro, de acordos políticos. O atual ocupante do cargo, o controlador Francisco Bandeira, está de licença médica.