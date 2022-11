Jacarezinho vai receber serviços do programa Favela com Dignidade, da prefeitura - Aloísio Ferreira/Divulgação

Publicado 24/11/2022 09:00

Obras estruturais, vacinas, cadastro para vagas de emprego e renda, cursos para jovens, inscrição no Cadastro Único e no programa Casa Verde Amarela, entre outros serviços. Esse é o cardápio de ações que o Favela com Dignidade, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, vai levar ao Jacarezinho — justamente a comunidade que recebeu o projeto Cidade Integrada, do governo estadual, no início do ano. "Temos a obrigação de pôr fim ao preconceito e à discriminação. Nossa missão é dar voz e vez aos mais vulneráveis, aqueles que precisam do poder público para ter dignidade", diz a secretária Marli Peçanha, que estará novamente na área no sábado (26), depois de uma vistoria ontem. As intervenções planejadas incluem limpeza, asfaltamento e LED.





Peixes voltam a nadar em canal do jardim Botânico

Dia desses, o presidente da Águas do Rio foi abordado por um morador do Jardim Botânico — não para reclamar, mas para comemorar a parceria com a AmaJB. O canal da Avenida Lineu de Paula Machado não só está limpo, como tem peixes bem grandinhos, como mostra um vídeo.

Picadinho

A Unesco concedeu registro de Memória do Mundo para arquivo do dramaturgo Oduvaldo Vianna (1892-1972), que está sob a guarda do Cedoc da Funarte.

Acontecerá uma apresentação gratuita do espetáculo teatral adulto "Vida de boneca', no sábado, às 19h, no Teatro Cândido Mendes.

A exposição "Depois que entra ninguém sai", primeira individual no Rio de Janeiro do artista Thiago Barbalho, está aberta na galeria Nara Roesler.