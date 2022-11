Everaldo Pereira, Patrique Welber e Filipe Pereira na liderança do PSC em Brasília - Reprodução

Everaldo Pereira, Patrique Welber e Filipe Pereira na liderança do PSC em BrasíliaReprodução

Publicado 23/11/2022 16:53

Os futuros colegas de partido já começaram a se entender. Nesta quarta-feira (23), o presidente do Podemos-RJ e secretário estadual de Trabalho, Patrique Welber, aproveitou a ida a Brasília para visitar a liderança do PSC. Lá, encontrou o presidente nacional do partido, Pastor Everaldo, e seu filho, o ex-deputado Filipe Pereira — secretário geral da representação estadual.

No começo da noite de ontem, as legendas anunciaram a incorporação dos sociais cristãos. Com isso, a sigla comandada pela deputada federal Renata Abreu, de São Paulo, terá uma bancada de 18 parlamentares — isso se os eleitos pelo PSC não aproveitarem a brecha para buscar uma nova casa.

Pastor Everaldo e Filipe Pereira se candidataram este ano a deputado federal e estadual, mas não se elegeram. Eles receberam, respectivamente, 9.522 e 4.529 votos.