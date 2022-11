Thiago Pampolha (União Brasil) é o vice de Cláudio Castro (PL) - ROGERIO SANTANA/Divulgação

Publicado 23/11/2022 13:00

Daqui a pouco vai ter gente da política sem unhas, por causa da expectativa sobre o futuro secretariado do novo mandato de Cláudio Castro (PL). As decisões, no entanto, só serão tomadas na primeira semana de dezembro, depois do retorno da viagem ao Reino Unido. Haja chá de camomila.