Transmissão ao vivo da sessão na Alerj, nesta terça-feira (22) Divulgação

Publicado 22/11/2022 16:19

Um dos seguranças da deputada Alana Passos (PTB) se envolveu, nesta terça-feira (22), em um tiroteio no Centro do Rio — pertinho da sede da Assembleia Legislativa. A própria parlamentar falou sobre o ocorrido no início da sessão. Segundo o relato, o agente teria agido ao ver um senhor ser assaltado e receber dois tiros.

Em seu discurso, a parlamentar ressaltou o papel dos agentes de segurança pública e disse que vai levar ao plenário a sugestão de uma Medalha Tiradentes — a maior honraria da Casa — para o seu segurança, que se colocou em risco no dia de seu aniversário.