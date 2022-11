No governo atual, o União Brasil controla a Secretaria de Transportes - Vanessa Ataliba/Parceiro/Agência O Dia

No governo atual, o União Brasil controla a Secretaria de TransportesVanessa Ataliba/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/11/2022 07:00

Partido do futuro vice-governador, o União Brasil pode perder espaço no secretariado de Cláudio Castro (PL) por causa da disputa interna entre o presidente estadual, Waguinho, o deputado Márcio Canella e a família Brazão. Qualquer um dos três grupos que venha a ser contemplado será considerado como um acordo com a respectiva liderança — e não com a legenda —, dificultando as negociações. Já o Meio Ambiente será de Thiago Pampolha, e não da sigla.