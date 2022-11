Cantora Alcione - Divulgação

Publicado 21/11/2022 18:05

A partir deste ano, um prêmio para homenagear o samba no estado fluminense carregará o nome da cantora popularmente conhecida como Marrom. O decreto, que determina a criação da Medalha de Mérito Cultural Alcione, foi publicado nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial.

A premiação acontecerá anualmente em novembro, como uma das comemorações do mês da Consciência Negra e de aniversário da homenageada. A indicação dos jurados — que devem pertencer ao universo do samba — ficará a cargo do secretário de Cultura e Economia Criativa.