Os selecionados vão complementar o quadro de pessoal para o término da usina Angra 3Foto: Divulgação

Publicado 21/11/2022 17:46

Defensor ferrenho da tecnologia nuclear como fonte de geração de energia elétrica, o deputado eleito Júlio Lopes (PP) tenta articular um encontro com a comissão de transição de Lula para se inteirar não só sobre os planos para finalizar Angra 3 — atrasada mais de 20 anos —, como para advogar que a próxima usina a ser construída também fique no Rio. Mais precisamente, no parque já existente na Costa Verde.