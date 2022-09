A usina Angra 2 retomou as operações na noite desta terça-feira - Reprodução Google Maps

A usina Angra 2 retomou as operações na noite desta terça-feiraReprodução Google Maps

Publicado 18/09/2022 07:00

Júlio Lopes (PP) partiu para o ataque contra a decisão do ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, de encerrar o grupo de trabalho do Programa de Energia Nuclear. Defensor da aplicação desse tipo de energia, o deputado teme as consequências para o estado — afinal, a conclusão de Angra 3 já está 20 anos atrasada. Ele lembra ainda que a tecnologia não é usada apenas para geração de eletricidade, mas também em tratamentos de saúde, como o de câncer.