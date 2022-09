Carlinhos da Barreira - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 17/09/2022 09:00

Nunca fez tanto sentido a "Barreira" usada pelo vereador de Duque de Caxias Carlos Augusto Pereira Sodré (PROS) como nome de urna. Preso preventivamente acusado de chefiar uma quadrilha de agiotagem, e posteriormente colocado em regime domiciliar, Carlinhos da Barreira teve o privilégio revogado. A juíza Juliana Benevides de Barros Araujo concedeu o pedido do Ministério Público ao ser apresentada a evidências de que o candidato a deputado estadual não estava simplesmente fazendo uma campanha virtual. Os autos incluem fotos do político, que deixou o sistema carcerário para cuidar da saúde, em pleno comício. A decisão para que ele seja novamente recolhido cita "descaso do acusado com o Poder Judiciário", determinando novo mandado de prisão.





Picadinho

'Suicídio: como identificar riscos, prevenir e tratar' é o seminário que a Clínica da Gávea realiza hoje, a partir de 9h. Inscrições, gratuitas, no site da instituição.

A escola de Papai Noel do Brasil está com inscrições abertas para o curso gratuito! Para se inscrever, basta ter mais de 50 anos, barba e cabelos brancos naturais.

Hoje, a Casa do Nando, no Centro, recebe o evento Resistência das Pretas e Pretos no Samba, com presença de pesquisadores, historiadores e músicos pretos.