Entre os modais, as barcas vão exigir uma atenção do novo governante fluminense: a concessão do serviço atual termina em 2023 - reprodução

Publicado 16/09/2022 09:00

Na contagem regressiva para o fim do atual contrato de concessão do serviço de barcas, uma articulação entre a Secretaria estadual de Transportes e as prefeituras pode destravar o processo. O maior problema do modelo atual é o que fazer com três linhas importantes, porém, que dão prejuízo: as ligações entre a Praça Quinze e as ilhas de Paquetá e do Governador, em Cocotá, e a conexão entre Mangaratiba e Ilha Grande. Uma das soluções no horizonte seria a municipalização dos trajetos. A administração da cidade na Costa Verde já enviou um emissário para avisar à Setrans que topa assumir o serviço. No Rio, as conversas só foram informais até o momento. A esperança do governo é botar na rua um edital contendo apenas o filé do serviço aquaviário.

Picadinho

A Câmara do Rio realiza hoje audiência pública para discutir a fiscalização da lei sobre a circulação de pitbulls e cães notoriamente agressivos na cidade do Rio.

A pedido de Otoni de Paula e Romário, o Congresso Nacional vai ser iluminado de verde de hoje (16) a domingo para a conscientização das Dostrofias Musculares.

O projeto Música no Museu leva hoje, às 12h30, o Duo Madri de Violões, com clássicos do instrumento, à Sala dos Archeiros do Paço Imperial, no Centro do Rio.