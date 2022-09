Thiago Pampolha, em 2013, vistoria cocheiras em Paquetá - Arquivo / Alerj

Publicado 15/09/2022 11:00

Os ativistas dos movimentos de defesa dos animais estão comemorando a ascensão de Thiago Pampolha (União) como vice na chapa de Cláudio Castro (PL) ao Governo do Rio. Em seu primeiro mandato na Alerj, o então novato pleiteou, em 2013, a criação de uma Comissão de Defesa dos Animais na Casa — e travou luta política até acabar com as charretes na Ilha de Paquetá. Os cavalos deixaram de circular em 2016, mas a comissão só se tornou permanente em 2019.