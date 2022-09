O prefeito do Rio, Eduardo Paes, Tia Surica e Rodrigo Neves, candidato ao governo do Rio, em dia de feijoada da Portela. - Divulgação

Publicado 14/09/2022 16:53

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aparece na noite desta quarta-feira (14) pela primeira vez no programa eleitoral de Rodrigo Neves (PDT) pelo Governo do Rio. Embora esteja participando de atos e caminhadas ao lado do pedetista, o alcaide carioca ainda não tinha aparecido na televisão.



No vídeo, o padrinho político de Felipe Santa Cruz (vice na chapa de Neves), dirá que se uniu ao ex-prefeito de Niterói em torno de um projeto comum. E vai ressaltar a qualidade do aliado como gestor — uma das pedras de toque da campanha.

Quem também participa da inserção é Axel Grael (PDT), sucessor de Rodrigo Neves na Prefeitura de Niterói — eleito em primeiro turno.