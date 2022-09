Subprefeitura da Zona Sul e operadoras fazem parceria para limpar cabos sem uso - Lucas Fajardo / Divulgação

Publicado 14/09/2022 07:00

A Subprefeitura da Zona Sul e as três operadoras de telefonia que trabalham com fibra ótica organizaram uma operação de caça aos cabos sem uso — que podem até causar acidentes. Os servidores vão trabalhar junto com as concessionárias mapeando onde estão os fios soltos, para serem então recolhidos pelas equipes técnicas. Na semana passada, uma intervenção na Rua Marquês de São Vicente, no Flamengo, retirou 80 (!) metros de cabos mortos.