Cristo Redentor ganha novo sistema de iluminação com maior definição e economia de energia - Divulgação

Cristo Redentor ganha novo sistema de iluminação com maior definição e economia de energiaDivulgação

Publicado 13/09/2022 11:00

O Rio pulou seis posições no Ranking de Competitividade dos Estados feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria. Do 17º lugar em 2021, agora estamos em 11º, entre as 27 unidades federativas. Os propulsores da melhoria foram os indicadores de Eficiência da Máquina Pública e Segurança, Solidez Fiscal e Sustentabilidade — mas o estado perdeu pontos em outros seis, incluindo Infraestrutura e Educação.