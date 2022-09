Deputado Luiz Paulo (PSD) - Divulgação

Deputado Luiz Paulo (PSD) Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:03

Servidores inativos e pensionistas com direito à paridade agora podem vir a ter os benefícios atualizados automaticamente de acordo com o reajuste salarial de quem está na ativa em cargo compatível. É o que prevê o projeto de autoria do deputado Luiz Paulo (PSD), que será votado nesta quinta-feira (15), na Alerj.

"O Rioprevidência não tem sistema computacional alinhado com órgãos de origem para ter uma troca de informações imediata. Por isso, esse projeto foi necessário para tratar o tema", afirma o deputado Luiz Paulo.

Caso não seja possível atualizar os valores, cabe ao Rioprevidência — para os pensionistas — entrar em contato no prazo de sete dias com o beneficiário em questão, para que ele seja informado de como proceder a revisão e atualização de seu benefício. Já para servidores inativos, cabe ao departamento pessoal fazer o contato.Sophi