Candidata protesta pelo baixo valor do repasse partidário recebidoReprodução

Publicado 11/09/2022 09:00

A três semanas das eleições, ainda há candidatas que não receberam um tostão sequer dos respectivos partidos. Há também quem tenha recebido apenas uma parcela ínfima em relação à promessa feitas pelos cartolas para atrair o passe das moças. A advogada Flávia Fróes, que trocou de legenda justamente pela perspectiva de uma campanha competitiva, conta que só foi depositado 5% do valor acordado na conta jurídica. Ela agora lidera um movimento com aspiras de outras legendas — incluindo candidatas negras — que ameaça uma renúncia coletiva na terça-feira. A data é mais do que simbólica. Mudanças nas nominatas só podem ser feitas até a véspera. Ou seja: se as moças pendurarem as chuteiras, levam o time todo para fora do campo.

Picadinho

Levando Madame Satã à Avenida em 2023, a Lins Imperial homenageia, hoje, personalidades de destaque na luta LGBT — entre elas, Cláudio Nascimento e Carlos Minc.

Em homenagem ao Dia da Amazônia, amanhã, na Blooks Botafogo, o escritor José Ribamar Garcia lança "Caminho dos Ventos", ambientado na época do ciclo da borracha.

Para celebrar 40 anos de atividades, o Lecadô tem uma loja conceito na Tijuca, um novo quiosque no Recreio Shopping e um combo em parceria com a Coca-Cola.