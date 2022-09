Forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas em diversos pontos da cidade - Divulgação/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas em diversos pontos da cidadeDivulgação/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 10/09/2022 07:00

Nesta semana, representantes da Guarda Municipal ficaram alvoroçados com uma comunicação do MPRJ. Desde 2012 à espera da convocação dos concursados para incrementar seus quadros, eles se assustaram com a informação de que o prazo... já terminou. William Siri (PSOL), que denunciou as condições de trabalho da corporação e seu déficit de pessoal, já pediu informações à Prefeitura. Ele lembra que, com a pandemia, a data limite foi suspensa.